L'emergenza difesa in casa Torino non è ancora terminata: Carlao, Castan e Rossettini anche quest'oggi non si sono allenati con i propri compagni di squadra ma hanno continuato a svolgere un lavoro personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni. Il più vicino al rientro è Ajeti, in panchina ieri all'Olimpico contro la Roma a causa di un fastidio al polpaccio accusato in settimana, ma pronto a giocare a Firenze lunedì prossimo nel caso Mihajlovic decidesse di schierarlo nell'undici titolare. Per la partita del Franchi il tecnico del Torino spera inoltre di recuperare, almeno per la panchina, Rossettini e Castan. Quest'oggi ha continuato a lavorare a parte anche Valdifiori.