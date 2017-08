Francesco 'Ciccio' Graziani, ex attaccante di Roma e Torino, dice la sua sul futuro di Andrea Belotti a Radio Sportiva: "Cosa gli consiglierei? Di trasferirsi a Montecarlo di corsa, per tre motivi. Lì giocherebbe la Champions League, il suo stipendio verrebbe più che raddoppiato e non rischierebbe di perdere la Nazionale in vista dei Mondiali".