"Mihajlovic è fatto così, è aggressivo nel suo modo di comunicare, ma chi lo conosce bene, come me, sa che è un buono, che trasmette tanto dal punto di vista umano". Parola di Riccardo Maspero, ex centrocampista del Torino che ha parlato dell'allenatore granata in un'intervista rilasciata a Toro.it.

Intanto Sinisa Mihajlovic si prepara a tornare a Firenze, città dove non ha lasciato un buon ricordo nel suo anno e mezzo alla guida della Fiorentina dove, oltre ai risultati al di sotto delle aspettative, non è riuscito a instaurare un buon rapporto con la tifoseria.