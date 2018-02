Sampdoria-Torino 1-1



Sirigu 6: la punizione di Torreira è insidiosa, ma l'estremo difensore granata si muove in anticipo e sembra sorpreso dalla conclusione blucerchiata. Si riscatta togliendo il pallone dall'incrocio nel finale.



De Silvestri 6,5: un terzino con la sua stazza e le sue qualità è prezioso anche in fase di interdizione. Concede poco alle sortite doriane, trova anche il fondo con buona regolarità.



N'Koulou 6: più in difficoltà rispetto al compagno. Qualche volta Quagliarella sfugge alla sua marcatura. Da segnalare un paio di disimpegni eleganti.



Burdisso 6,5: molto ruvido, spesso efficace. Tiene botta con il fisico a Zapata, e non è un compito semplice.



Molinaro 6: Ramirez lo brucia nella ripresa, per fortuna del Torino Zapata spreca il suggerimento. Si preoccupa più di difendere che di offendere



Obi 6: la sua gara dura solo mezz'ora, esce per un problema fisico.



(dal 36' Ansaldi 6,5: si sistema nella stessa identica posizione del compagno, mezzala sinistra nel 4-3-1-2 di Mazzarri. Non è la sua zona di campo abituale, e si vede. Le cose migliori le fa quando si allarga sulla corsia).



Rincon 6: sostanza in mezzo al campo, e buon lavoro oscuro. Supporta poco la manovra in fase offensiva.



(dal 75' Valdifiori 6: più regista rispetto a Rincon. Utile per far girare la palla nel finale giocando con il cronometro).



Acquah 5: anche lui, come Torreira, trova una rete propiziata da una deviazione ma meritata per la decisione con cui attacca ogni pallone al limite dell'area doriana. Il Torino si affida spesso al suo strapotere fisico, anche per impostare il contropiede. Gioca una gran partita sino al 72', ma la sua ingenuità che lascia il Torino in 10 pesa molto sul giudizio altrimenti decisamente positivo.



Baselli 6: sostiene poco i suoi compagni in attacco, ma offre un prezioso lavoro andando a tallonare il cervello doriano Torreira.



Iago Falque 6,5: parte larghissimo a sinistra, e ciò crea parecchi grattacapi alla difesa doriana. Ha una clamorosa occasione per sbloccare il match, ma sciupa da due passi aspettando troppo prima di calciare. Con uno splendido aggancio propizia però il gol di Acquah, regala anche un filtrante delizioso per Niang nel primo tempo.



Niang 6: svaria sul fronte offensivo, e spesso con la sua velocità mette in difficoltà i centrali blucerchiati. Spreca a tu per tu con Viviano una ghiotta chance, tentando un improbabile pallonetto. Nella ripresa si vede molto meno, Mazzarri lo risparmia.



(dal 71' Belotti 6: aumenta il minutaggio dopo l'infortunio, e aumenta pure la sua pericolosità. Da segnalare due spunti in velocità, e una buona occasione creata in contropiede. Recuperando la condizione tornerà ad essere il centravanti letale ammirato la scorsa stagione).





All. Mazzarri 6,5: la squadra rispecchia il mister. E' un Torino arcigno, cinico, che spezzetta il gioco doriano limitando la pericolosità della squadra di Giampaolo. Strappare un punto a Genova contro una Sampdoria lanciata, riuscendo anche a far giocare male i blucerchiati senza risentire dell'inferiorità numerica, vale quasi quanto una vittoria. Viene allontanato per proteste a fine match.