Torino-Palermo 3-1



Hart 6: in apertura di partita rischia un pasticcio con un passaggio ritardato sulla pressione di un avversario che riesce a deviare la sfera che si perde però in fallo laterale. Non può nulla sul bel gol di Rispoli che permette al Palermo di passare in vantaggio.



Zappacosta 6.5: spinge molto sulla fascia destra, più volte riesce ad arrivare sul fondo e a mettere nell'area del Palermo dei cross insidiosi.



Rossettini 6: torna titolare dopo oltre un mese passato ai box a causa di un infortunio. Buona la prestazione del numero 13 granata, facilitata dal fatto che i giocatori del Palermo dalle sue parti non si vedono quasi mai.



Moretti 6: buona partita per il 24 granata che è bravo nel contenere i pochi tentativi offensivi del Palermo. Partita semplice per il centrale del Torino.



Barreca 6: nel primo tempo, nonostante gli spazi che avrebbe sulla fascia sinistra, non spinge quasi mai. Cresce nella ripresa quando è invece una costante spina nel fianco per la difesa del Palero.



Gustafson 6: esordio da titolare in campionato per il giovane centrocampista svedese che quest'oggi sostituisce lo squalificato Benassi. Gioca una partita ordinata ma senza particolari squilli, quanto gli basta per guadagnare la sufficienza.



(dal 61' Maxi Lopez 7: entra bene in partita. Lotta, recupera palloni e nel finale sfiora il gol che meriterebbe per quanto fatto).



Lukic 6: come molti dei suoi compagni di squadra cresce con il passare dei minuti. Nei minuti finali di partita va vicino alla sua prima rete con la maglia del Torino: la sua conclusione viene però sporcata da un avversario e la palla termina di poco a lato.



Baselli 6.5: altro giocatore la cui prestazione migliora con il passare dei minuti. Si fa notare anche in fase di interdizione recuperando un buon numero di palloni.



Falque 6: nel primo tempo è l'attaccante più pericoloso tra quelli schierati in campo da Mihajlovic. Con i suoi dribbling crea più di un problema ai difensori del Palermo.



(dal 72' Iturbe 6: qualche buono spunto sulla destra).



Belotti 8: in soli sette minuti cambia la partita mettendo a segno una tripletta che corona un'altra ottima prestazione fatta di corsa, sacrificio ma anche giocate da vero campione. Ora è da solo in vetta alla classifica marcatori con 22 gol



Boyé 5: Mihajlovic lo preferisce a Ljajic nella formazione iniziale ma la scelta non si rivela azzeccata. L'argentino in campo è un fantasma ,non lo si vede quasi mai, si fa notare solo per le scelte sbagliate in alcuni passaggi.



(dal 46' Ljajic 7: il suo ingresso in campo dà la scossa la Torino. Il numero 10 granata non segna ma fa segnare).





All. Mihajlovic 6.5: la scelta di schierare Boyé al posto di Ljajic nell'undici iniziale non si rivela indovinata, rimedia però nella ripresa mandando in campo il serbo e successivamente Maxi Lopez al posti di Gustafson. Con il passaggio al 4-2-4, il Palermo non riesce più ad arginare il Torino che alla fine rimonta il gol di Rispoli e vince 3-1.