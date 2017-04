Torino-Udinese 2-2



Hart 6: nel primo tempo si arrangia come può sulla conclusione ravvicinata si Perica, la sua parata non è spettacolare ma è efficace. Non può invece nulla nella ripresa in occasione dei gol di Jankto e Perica.



Zappacosta 7: è tra i migliori del Torino. Spinge con continuità sulla fascia destra, rivelandosi una vera e propria spina nel fianco per la difesa dell'Udinese, difesa che mette in difficoltà anche con i suoi calci d'angolo sempre insidiosi.



Rossettini 5: finisce la prima frazione di gioco colpendo di testa un palo dagli sviluppi di un angolo, non inizia però altrettanto bene la ripresa. Il gol di Jankto, che permette ai bianconeri di passare in vantaggio, nasce infatti da un suo passaggio errato.



Moretti 6,5: fatica più del solito nel contenere gli attaccanti avversari, soprattutto nella prima parte di match. Cresce con il passare dei minuti e al 70' segna la rete che dà il via alla rimonta granata.



Molinaro 6: come contro l'Inter viene preferito a Barreca e, proprio come contro i nerazzurri, gioca una buona partita sulla fascia sinistra sia in fase difensiva che in quella offensiva.



Acquah 6,5: altra buona prestazione da parte del mediano ghanese che, alla solita grande prova di quantità, unisce anche una buona qualità. Nel secondo tempo sfiora il gol con un tiro dal limite sul quale è bravo Scuffet a respingere.



Lukic 5,5: nonostante Valdifiori abbia recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fermo nelle ultime settimane, Mihajlovic conferma il serbo il cabina di regia. La prestazione di Lukic non è però all'altezza delle ultime: tanti errori in fase di impostazione.



(dal 55' Boyé 6: appena entrato cerca il gol con una rovesciata ma non riesce ad impattare bene il pallone)



Baselli 6: nel primo tempo ha un'occasione per sbloccare la partita ma viene anticipato in area proprio al momento della conclusione.



(dal 71' Maxi Lopez 6: combatte e lotta su ogni pallone, da segnalare anche alcune buone aperture per i propri compagni di squadra)



Falque: sv



(dal 14' Iturbe 5,5: l'infortuno patito dopo pochi minuti da Falque gli consente di giocare quasi tutta la partita, neanche contro l'Udinese riesce però a far fruttare al massimo le proprie qualità)



Belotti 7: la porta dell'Udinese quest'oggi sembrava essere stregata per il centravanti granata che ha colpito addirittura due traversa. All'83' per riesce a battere Scuffet con un colpo di testa che permette al suo Torino di raggiungere il pari.



Ljajic 6: non è ancora il miglior Ljajic, ma questa volta la sua prestazione è buona. Dai suoi piedi partono numerose azioni pericolose del Torino e nel finale impegna Scuffet con una conclusione mancina da posizione defilata.





All. Mihajlovic 7: paga la scelta di sbilanciare il Toro inserendo la quinta punta, Maxi Lopez, a venti minuti dalla fine con l'Udinese in vantaggio per 2-1. Alla vigilia aveva chiesto ai suoi una prestazione di sostanza: è stato accontentato e con un po' di fortuna in più il suo Torino avrebbe potuto portare a casa i tre punti.