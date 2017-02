Torino-Pescara 5-3



Hart 6,5: in una partita in cui gli avversari faticano anche solo a realizzare due passaggi di fila, riesce a guadagnarsi i convinti applausi da parte di tutto lo stadio con una grandissima parata su Caprari sul parziale di 3-0.



De Silvestri 6: partita senza particolari squilli ma macchiata sull'errore in marcatura in occasione del secondo gol del Pescara. Lascia completamente libero Benali in area che da buona posizione non sbaglia.



Ajeti 5,5: nonostante il gol del momentaneo 2-0, è il peggiore tra i granata in campo. I pericoli per la porta di Hart nascono tutti da suoi errori. Dopo aver messo a segno il suo primo gol con la maglia del Torino, nel secondo tempo segna anche il suo primo autogol.



Moretti 7: altra ottima partita da parte dell'esperto difensore che, ancora una volta, si dimostra una garanzia. Oltre che bravo si dimostra anche onesto ammettendo una deviazione non vista né dall'arbitro che dal guardalinea, che consente al Pescara di battere un angolo.



Barreca 6,5: dà il via all'azione dell'1-0 con un perfetto cross per la testa di Benassi. Bravo anche in fase difensiva nel chiudere gli spazi agli avversari.



Benassi 6,5: suo l'assist a Falque in occasione del primo gol granata. Buona la sua prestazione nel ruolo da mezzala, dopo l'uscita dal campo di Lukic viene spostato a fare il regista, un ruolo a cui non è abituato e si vede. Cala infatti nella ripresa.



Lukic 7: prima da titolare in serie A per il giovane centrocampista serbo che quest'oggi sostituisce lo squalificato Valdifiori in cabina di regia. Si propone con continuità per ricevere il pallone e dare il via all'azione.



(dal 55' Acquah 6: si vede per la prima volta in campo in questo 2017, prestazione senza errori per il ghanese)



Obi 6,5: ha il merito di dare il via all'azione del 3-0 lanciando in contropiede Belotti. Poi, a fine primo tempo, deve alzare per l'ennesima volta bandiera bianca a causa dell'ennesimo infortunio che lo costringe ad abbandonare il campo.



(dal 45' Gustafson 6: qualche buono spunto per il centrocampista svedese all'esordio assoluto in serie A)



Falque 7: ha il grande merito di sbloccare la partita dopo appena novanta secondi piazzando il pallone sotto la traversa da posizione ravvicinata.



Belotti 7,5: continua la propria rincorsa al titolo di capocannoniere della serie A con una doppietta. Prima finalizza un contropiede con una rasoiata che termina tra il palo e Bizzarri, poi batte il portiere argentino con un colpo di testa.



Ljajic 6,5: non segnava da inizio novembre, quando al Grande Torino arrivò il Cagliari. Oggi ha interrotto il proprio digiuno mettendo a segno il momentaneo 4-0 granata.



(dall'80' Boyé sv)





All. Mihajlovic 6: per lunghi tratti di partita il suo Torino dà spettacolo, nel finale però la squadra tira i remi in barca e permette, incredibilmente, al Pescara di segnare tre gol in pochi minuti. Di positivo c'è il ritorno alla vittoria (la prima in questo 2017) ma i cali di concentrazione sono preoccupanti.