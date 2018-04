Torino-Milan 1-1



Sirigu 6,5: non può nulla sullo splendido gol di Bonaventura che permette al Milan di passare in vantaggio. Bravo invece nel finale a salvare l'1-1 opponendosi alla conclusione di Cutrone.



Nkoulou 6: il problema muscolare patito sabato contro il Chievo non si è rivelato particolarmente grave e Mazzarri lo ha potuto recuperare per la partita contro il Milan. Il camerunenese ha giocato la sua ormai consueta buona prestazione chiudendo bene gli spazi agli attaccanti avversari.



Burdisso 6: se fosse riuscito a spazzare meglio il pallone poco prima del gol rossonero Bonaventura non avrebbe forse avuto sui piedi il pallone che ha permesso che ha poi mandato in rete. Prestazione comunque sufficiente.



Moretti 6,5: nel primo tempo riesce a guadagnarsi i convinti applausi dei tifosi con un paio di ottime chiusure difensive. Fa valere la propria grande esperienza bloccando più di un'azione del Milan.



De Silvestri 6,5: quando il Toro ha l'occasione di battere un angolo o una punizione in zona offensiva, con i suoi inserimenti è sempre tra i più pericolosi. Anche questa sera dà sfoggio delle sue doti aeree realizzando il gol dell'1-1. Nel finale viene espulso per doppia ammonizione.



Baselli 6: commette qualche errore in più del solito soprattutto in fase di impostazione. La sua prestazione è comunque sufficiente, peccato per quel cartellino giallo che, giustamente, riceve nel secondo tempo che lo costringerà a saltare la trasferta in casa dell'Atalanta.



Rincon 5: con i suoi muscoli dovrebbe dare sostanza al centrocampo del Torino, invece non riesce a scendere in campo con il piglio giusto ed è autore di una prestazione anonima. Inoltre, quando ha la palla tra i piedi è spesso troppo pasticcione.



(dal 57' Obi 6,5: entra molto bene in partita e riesce a vivacizzare la manovra del Torino fino a quel momento troppo lenta e prevedibile)



(dall'80' Acquah: sv)



Ansaldi 7: è uno dei migliori in casa Torino. Spinge molto sulla sua fascia di competenza e al 2' ha il merito di procurarsi il calcio di rigore che poi Belotti spreca mandando la palla sulla traversa. Nel secondo tempo sfiora anche il gol con un bel sinistro che si spegne di nulla sul fondo.



Ljajic 5,5: in campo appare quasi svogliato. Non gioca con lo stesso mordente, la stessa cattiveria agonistica che lo aveva contraddistinto nelle ultime partite e non riesce a far valere le suo gradi doti tecniche.



Falque 5: la sua partita si può riassumere in quell'occasione non sfruttata nel primo tempo quando, da ottima posizione, spara sopra la traversa il pallone del possibile 1-1. Poi sparisce dal gioco e nel secondo tempo Mazzarri lo richiama in panchina.



(dal 63' Edera 6,5: dà vivacità all'attacco del Torino e con i suoi dribbling mette più volte in difficoltà la difesa del Milan)



Belotti 5: inizia come peggio non potrebbe la partita, calciando sulla traversa un calcio di rigore dopo appena tre minuti. Fino al termine della partita si impegna ma questa non è la sua serata e finisce per commettere diversi errori.





All. Mazzarri 6: nel primo tempo la sua squadra appare troppo timida e timoroso nei confronti del Milan. Nella ripresa riesce a rivitalizzare il Torino grazie agli inserimenti di Obi e Edera e alla fine i granata vanno anche vicini alla vittoria.