Torino-Sampdoria 1-1



Hart 6: è totalmente incolpevole sul capolavoro di Schick che permette alla Sampdoria di passare in vantaggio al 13'. Pochi minuti più tardi salva il Torino dallo 0-2 respingendo la conclusione ravvicinata di Bruno Fernandes.



Zappacosta 6.5: sulla fascia destra è onnipresente. Bravo in fase difensiva con le sue sempre attente chiusure, ancora più in fase offensiva con le sue continue sovrapposizioni e i suoi cross sempre insidiosi.



Rossettini 6: buona la prestazione da parte del numero 13 granata che riesce a contenere bene l'ex Fabio Quagliarella.



Carlao 5.5: Mihajlovic lo preferisce ai diffidati Moretti e Castan, il brasiliano però fatica troppo nel contenere gli attaccanti blucerchiati e, in particolare nel primo tempo, appare in più di un'occasione in difficoltà



Avelar 5: seconda partita consecutiva da titolare per il terzino brasiliano. Non è ancora al meglio e si vede nella facilità con cui in un paio di occasioni i calciatori in maglia blucerhiato lo superano.



Acquah 6: nelle ultime giornate di campionato era sempre stato tra i migliori in campo, sembra quindi strano vederlo giocare una partita normale e non eccezionale. Al 78' Mihajlovic lo richiama in panchina per schierare una punta in più per cercare il pari.



(dal 78' Maxi Lopez sv)



Baselli 6: non riesce a giocare sugli alti livelli delle ultime partite ma la prestazione è comunque sufficiente. Da segnalare la conclusione dal limite che nel primo tempo si spegne poco lontano dall'incrocio dei pali.



(dall'87' Valdifiori sv)



Falque 5: lo si vede poco rispetto al solito. Non è nella sua miglior serata, come dimostra la difficoltà che ha, in particolare nel primo tempo, a saltare gli avversari. Leggermente meglio nel secondo tempo ma combina troppo poco per guadagnare la sufficienza.



(dal 73' Iturbe 7: dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo segna la sua prima rete con la maglia granata. Un gol decisivo che permette alla sua squadra di ottenere un punto)



Ljajic 6: prova a illuminare il gioco del Torino con le sue qualità tecniche. In apertura di gara sfiora anche il gol con una conclusione che si spegne di poco a lato della porta difesa da Puggioni.



Boyé 6.5: fa passare a Bereszynski una serata da dimenticar, ogni volta che lo punta riesce infatti a saltarlo con estrema facilità. Sfiora in almeno due occasioni il gol dell'1-1 ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta.



Belotti 5.5: come sette giorni fa a Verona, anche oggi contro la Sampdoria resta a secca. A far notizia è però il fatto che non ha praticamente nessuna occasione per aumentare il proprio bottino di reti in questo campionato.





All. Mihajlovic 6: questa volta il Torino schierato con il 4-2-3-1 non riesce a convincere pienamente. Il tecnico serbo ha però il merito di dare fiducia nella ripresa ad un Iturbe appena rientrato dall'infortunio. Il paraguaiano con il suo gol evita al Torino una sconfitta che sarebbe immeritata.3