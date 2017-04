Torino-Crotone 1-1



Hart 5: ancora una volta mostra di avere dei limiti sulle uscite aree. Sul gol che consente al Crotone di pareggiare la partita, non è infatti esente da colpe: il portiere inglese si fa anticipare da Nalini e poi Simy realizza l'1-1.



Zappacosta 6.5: sulla corsia di destra è un vero e proprio pendolino. Per tutta la partita percorre la fascia destra senza mai fermarsi. Dai suoi calci d'angolo nascono anche alcune buone occasioni per il Torino.



Rossettini 6: dopo aver scontato contro il Cagliari il turno di squalifica quest'oggi torna titolare al centro della difesa granata. Buona la prestazione anche se limitata da un eccessivo giallo che l'arbitro gli mostra nel primo tempo.



Carlao 5: a Cagliari si era fatto perdonare il rigore che aveva causato giocando una buona prestazione, quest'oggi invece non riesce a ripetersi e nel finale si fa colpevolmente anticipare da Simy in occasione del gol del Crotone.



Barreca 6: dopo tre partite torna titolare sulla fascia sinistra. Spinge meno rispetto a quanto fa Zappacosta sulla corsia opposta ma la sua prestazione è comunque sufficiente.



Falque 6.5: lo spagnolo viene inizialmente schierato nell'inedito ruolo di mezzala destra e nel primo tempo appare in un paio di occasioni fuori dal gioco. Cresce notevolmente nella ripresa quando Mihajlovic lo posizione ala destra: per tutti i secondi quarantacinque minuti è una costante spina nel fianco della difesa calabrese.



Valdifiori 6: non lo si vedeva in campo da oltre due mesi a causa di un problema ai piedi. Quest'oggi, contro il Crotone, dimostra quanto è importante per il gioco della squadra con le sue geometrie e le sue idee. Cala nel secondo tempo quando il Torino passa al 4-2-3-1.



(dal 76' Lukic: sv)



Baselli 6: nel primo tempo sfiora il gol con un bel colpo di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Anche quest'oggi riesce unire la quantità alla consueta qualità.



(dall'83' Benassi: sv)



Ljajic 7: Mihajlovic lo schiera nuovamente nel ruolo di trequartista e il serbo, ancora una volta, mostra che in questa posizione riesce a dare il meglio di sé. Le sue giocate non sono mai scontate o banali, nel primo tempo sfiora anche il gol con un bel tiro da fuori ma Cordaz è bravo nel farsi trovare pronto.



Maxi Lopez 5: non giocava una partita da titolare addirittura dallo scorso 11 settembre, Atalanta-Torino della terza giornata di campionato. L'argentino però non ripaga al meglio la fiducia concessagli: tanti errori e un gol sbagliato a tu per tu con Cordaz.



(dal 46' Boyé 6: entra bene in partita e si mette in luce con alcune buone giocate. Una sua conslusione dal limite meriterebbe miglior sorte, invece si spegne sul fondo).



Belotti 6.5: resta appaiato al Dzeko nella classifica marcatori realizzando il suo secondo calcio di rigore stagione. Un penalty che lui stesso è bravo a procurarsi. Ha almeno altre tre occasioni per segnare ma Cordaz e gli interventi di Ferrari non gli consentono di incrementare il proprio bottino.





All. Mihajlovic 6: il 4-3-1-2 con cui schiera inizialmente il suo Torino non convince, non è un caso che la squadra giochi meglio nel secondo tempo quando passa al 4-2-3-1. Alla fine perl la solita amnesia difensiva non fa andare la sua formazione oltre l'1-1.