Torino-Inter 2-2



Hart 4: ha sulla coscienza sia il primo che il secondo gol dell'Inter. Prima si fa sfuggire dalle mani un tiro non irresistibile di Kondogbia, poi esce a vuoto sul cross di Ansaldi permettendo a Candreva di realizzare il 2-2 a porta sguarnita.



Zappacosta 6: festeggia la convocazione in Nazionale con una buona prestazione sulla fascia desta. Spinge molto, soprattutto nel secondo tempo e nel finale lascia qualche spazio di troppo a Perisic. Spazi che fortunatamente per il Torino il nerazzurro non riesce sempre a sfruttare.



Rossettini 7: sempre attento a chiudere gli spazi e a non lasciare troppo spazio agli attaccanti avversari. Con Moretti forma una solida coppia di centrali davanti ad Hart



Moretti 7: in difesa è monumentale. I suoi interventi evitano in varie occasioni al Torino possibili guai. In questa stagione sta vivendo una seconda giovinezza e anche questa sera lo ha dimostrato.



Molinaro 6,5: prima da titolare dopo il grave infortunio al ginocchio patito lo scorso settembre. Il campo gli mancava e lo dimostra contro l'Inter: per tutta la partita corre su e giù sulla sua fascia di competenza creando anche qualche problema alla difesa nerazzurra.



Acquah 7,5: Mihajlovic non lo schierava titolare esattamente da un girone intero, dalla partita d'andata tra Inter e Torino. Il ghanese in campo è un vero mastino, ripaga la fiducia concessagli dal proprio allenatore con una prestazione generosa fatta di quantità ma anche qualità. Prestazione coronato con il bel gol del momentaneo 2-1 granata.



Lukic 6,5: altra buona prova da parte del giovane regista serbo che, nel secondo tempo, va anche vicino al suo primo gol con la maglia del Torino. Unica pecca il duello fisico che perde con Kondogbia in occasione del gol del francese.



Baselli 7: non si può più dire che Baselli non abbia personalità. Contro l'Inter è autore di un'ottima partita a centrocampo in cui mette in luce le sue grandi doti tecniche. Nel primo tempo primo sfiora il gol con un bel tiro dal limite, poi gela i tifosi nerazzurri realizzando di testa (non proprio la sua specialità) l'1-1.



(dall'85' Maxi Lopez sv)



Iturbe 5,5: qualche buono spunto, specialmente nella prima parte di gara, ma poco altro. Non sfrutta al meglio l'occasione da titolare che Mihajlovic decide gli concede: è ancora ben lontano dal giocatore ammirato a Verona.



(dal 70' Falque 6: qualche buono spunto sulla fascia destra.



Belotti 6: solita prestazione generosa da parte del centravanti granata che lotta per tutta la durata della partita con i difensori avversari. Questa volta non riesce a trovare la via del gol anche se, nella ripresa, ha due buone occasioni per battere Handanovic.



Ljajic 5: vedendolo questa sera i tifosi dell'Inter non lo avranno di certo rimpianto. Il fantasista serbo non riesce mai a entrare in partita e nel secondo tempo un esasperato Mihjlovic lo sostituisce con Boyé. Una scelta che Ljajic non prende bene come dimostra la sua reazione all'uscita dal campo.



(dal 65' Boyé 6: appena entra sfiora il gol al termine di una bella azione personale)





All. Mihajlovic 6,5: il Torino contro l'Inter mostra il carattere combattivo del suo allenatore. Lotta, non si arrende e cerca fino all'ultimo di vincere la partita. Due papere di Hart rovinano però l'ottima prestazione della squadra granata che si deve accontentare del pareggio.