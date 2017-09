Benevento-Torino 0-1



Sirigu 7: incerto quando deve giocare la palla con i piedi, incredibilmente efficace quando deve fare il suo mestiere: parare. Almeno tre interventi decisivi



De Silvestri 6,5: l'addio di Zappacosta potrebbe restituirgli spazio e fiducia. Puntuale nella spinta offensiva, sempre attento in fase difensiva



N'Kolou 6,5: guida la retroguardia con assoluta maestria: non sbaglia praticamente nulla, nonostante il Benevento ci provi con insistenza



Moretti 6: meno elegante del compagno di reparto, ma altrettanto utile: nei momenti più delicati non perde mai la bussola



Molinaro 6: nel primo tempo è una spina costante nella difesa dei sanniti. Cala nella ripresa, quando si limita a controllare i tentativi velleitari di Ciciretti



Rincon 6: è l'equilibratore della squadra di Mihajlovic, grinta e sostanza al servizio della formazione granata



Obi s.v. gioca solo 9 minuti



(dal 9' Acquah 6: qualche minuto in più, ma anche su di lui si abbatte la sfortuna che lo esclude dalla contesa)



(dal 56' Baselli 6: col suo ingresso, il Torino trova ordine e coerenza. E non è certamente un caso)



Iago Falque 6,5: praticamente assente per tutta la partita: mai uno spunto, mai un'iniziativa degna di nota. Fino al recupero, quando trova l'attimo giusto per regalare una vittoria insperata ai suoi



Ljajic 6: per l'ex Roma vale lo stesso discorso fatto per il fantasista spagnolo, decisivo anche lui nel finale con l'assist per il compagno



Niang 5: irritante. Non si potrebbe definire diversamente la prestazione del francese. Mihajlovic lo toglie e il Toro prende i tre punti



(dal 72' Berenguer 6: attacca con più criterio, difende con maggior costanza dell'ex Milan. Esclusione iniziale inspiegabile)



Belotti 5,5: non vive certamente la sua miglior giornata, anche perché ben presto finisce nella morsa formata da Antei e Lucioni che gli lascia le briciole





All.: Mihajlovic 6: i tre punti e nulla più. La strada verso l'Europa è ancora lunga e tortuosa: il Toro visto stasera dovrà faticare parecchio per raggiungere i propri obiettivi