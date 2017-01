Torino-Atalanta 1-1



Hart 6,5: con le sue parate è provvidenziale in almeno due occasioni. Nel primo tempo è bravo nel respingere il colpo di testa di Toloi, nella ripresa dice invece di no a Kurtic. Non ha invece colpe sul gol di Petagna.



De Silvestri 6: un paio di accelerazioni sulla destra ma più che altro una buona partita di contenimento in fase difensiva. Non fa rimpiangere l'assenza dell'ex nerazzurro Zappacosta.



Rossettini 6,5: decisivo in almeno tre circostanze con le sue attente chiusure, in particolare con quella su Kurtic, in area di rigore, nei minuti finali di partita. Senza di lui per il Torino la partita sarebbe potuto finire diversamente.



Moretti 6,5: mette in campo tutta la sua esperienza e grazie a questa riesce a cavarsela egregiamente in un paio di occasioni contro gli attaccanti avversari.



Barreca 6,5: metà del merito per il gol che sblocca la partita va certamente dato a Barreca. Splendida la sua azione personale sulla sinistra conclusa con un cross perfetto per la testa di Falque. Qualche minuto più tardi rischia l'autogol con una deviazione all'indietro da azione d'angolo, fortunatamente per lui il palo lo aiuta.



Benassi 5: parte bene ma finisce troppo presto la benzina. Per lunghi tratti di match il numero 15 del Torino in campo non lo si vede neanche.



Valdifiori 5,5: si limita a svolgere il proprio compitino senza mai provare un solo vero lancio. Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta di più.



(dal 72' Iturbe 5,5: entra nel momento migliore dell'Atalanta e finisce con il toccare solo un paio di palloni).



Obi 6: la sua partita dura solo mezz'ora, poi è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Recuperando un buon pallone a centrocampo è lui a dare il via all'azione insistita che porta all'1-0 granata.



(dal 30' Baselli 5: quando Gritti inserisce Kessie per il numero 8 granata la partita si fa complicatissima. Baselli perde il duello a centrocampo con l'ivoriano).



Falque 6,5: come nella partita d'andata è lo spagnolo del Torino a sbloccare il risultato contro l'Atalanta. All'Atleti Azzurri aveva battuto il portiere nerazzurro direttamente su punizione, quest'oggi con un colpo di testa dal centro dell'area.



Belotti 6: lotta, corre, recupera palloni ma nell'area di rigore avversaria lo si vede per la prima volta solo al 92'. Partita di sacrificio quest'oggi per l'attaccante granata che viene ben limitata da Caldara.



Ljajic 6: rispetto alle ultime uscite mostra degli incoraggianti segnali di ripresa. Gli manca la continuità per tutti i novanta minuti ma con la palla tra i piedi dimostra di essere pericoloso. Nel finale sfiora il gol su punizione.





All. Mihajlovic 5,5: altro passo falso da parte del suo Torino che perde anche l'ultimo treno per rientrare in corsa per la qualificazione all'Europa League. Per come procede l'incontro il pari è un lusso. Avrebbe bisogno di rinforzi ma Cairo finora non l'ha accontentato.