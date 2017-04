La stagione 2016/2017 non è ancora iniziata ma il Torino ha già iniziato a muoversi sul mercato per programmare quella 2017/2018: sono stati acquistati il difensore Lyanco dal San Paolo, che ha anche iniziato ad allenarsi agli ordini di Mihajlovic, e il portiere Vanja Milinkovic-Savic dal Lechia Danzica.

Il giovane estremo difensore serbo, da quando il Torino ha ufficializzato il suo acquisto, ha però perso il proprio ruolo da titolare nel Lechia Danzica e per questo motivo Sinisa Mihajlovic vorrebbe che, come avvenuto per Lyanco, Milinkovic-Savic lasciasse subito la Polonia per raggiungere l'Italia e iniziare ad allenarsi alla Sisport con i suoi nuovi compagni, in modo da ambientarsi più velocemente nel campionato italiano. I dirigenti granata sono ora al lavoro per accontentare l'allenatore cercando di convincere il Lechia Danzica a lasciar partire immediatamente il portiere.