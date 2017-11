Quella di ieri è stata una giornata assolutamente da ricordare per Adem Ljajic e Simone Edera: i due calciatori del Torino sono entrambi andati in gol con le proprie nazionali, risultando essere anche tra i miglior in campo.



Ljajic ha segnato il gol dell1-0 della Serbia nell'amichevole contro la Cina (partita poi terminata 2-0 per la nazionale balcanica) ed è rimasto in campo fino a sette minuti dalla fine. Edera ha invece giocato tutti i novanta minuti di Italia-Germania Under 20. La partita è finita 2-2 grazie anche alla doppietta del calciatore granata. Questa sera toccherà invece a M'Baye Niang e, soprattutto, ad Andrea Belotti scendere in campo con le proprie nazionali in partite valide per le qualificazione al prossimo Mondiale.