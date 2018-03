Da quando Walter Mazzarri è subentrato a Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Torino, Adem Ljajic ha visto il campo solamente per uno spezzone di partita contro il Verona ma, ora che M'Baye Niang non è al meglio, il numero 10 granata si candida per un posto da titolare per la partita contro la Fiorentina, sua ex squadra.



Ljajic ha recuperato dall'infortunio muscolare che non gli ha permesso di essere nemmeno in panchina per la partita contro la Roma della scorso venerdì. Domenica sarà invece regolarmente a disposizione di Walter Mazzarri e si candida per una maglia da titolare.