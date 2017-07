L'esterno del Torino Adem Ljajic ha parlato a Torinogranata della stagione di Serie A ormai alle porte: "Per come vedo io la situazione noi siamo veramente una grande squadra che può lottare per un posto importante. Detto questo dobbiamo pensare partita per partita, siamo un gruppo unito, bravo e ci sono tanti giocatori nuovi e giovani che ci aiutano e possono farlo in futuro migliorando. Per questo dico che possiamo lottare per un posto importante. Alla fine poi vedremo quale sarà, Quando finirà il mercato e se rimarrà Belotti staremo veramente da Dio. La Juventus? Come ho detto tante volte prima di iniziare la stagione la Juve è sempre avanti perché ha un mentalità importante e l’hanno dimostrato vincendo lo scudetto per sei stagioni di seguito. Partono davanti a tutte le altre squadre, ma quest’anno può veramente succedere di tutto”.