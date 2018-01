Il sogno del Torino di portare Manuel Locatelli in Piemonte è definitivamente sfumato. Con l'esonero di Sinisa Mihajlovic (che avrebbe voluto il centrocampista per aumentare il tasso qualitativo) e l'arrivo in panchina di Walter Mazzarri la trattativa si era già raffreddata, per l'allenatore toscano la priorità nel mercato di gennaio è rinforzare le corsie esterne e non la mediana, ora l'affare sembra essersi definitivamente arenato anche perché il Milan non sembra voler cedere in prestito il giocatore in questa sessione di mercato.



I profili seguiti dai dirigenti del Torino per rinforzare il centrocampo sono sempre quelli di giocatori di giovani di prospettiva come Arnaud Lusamba del Nizza, calciatore classe 1997 di grande prospettiva.