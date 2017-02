Sasa Lukic, centrocampista del Torino, parla dopo la vittoria col Pescara: "Oggi era importante vincere. Sono felice sia per i tre punti che per la mia prestazione anche se so che posso migliorare ancora molto. Non posso sapere dove arriveremo: pensiamo ad una partita alla volta e poi a fine campionato tireremo le somme. Sono felice perchè era il mio esordio da titolare in campionato e gli applausi al momento della sostituzione mi hanno fatto molto piacere. Oggi era importante tornare a vincere, ma ora dobbiamo pensare subito alle prossime sfide".