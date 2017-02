Nelle scorse settimane Sinisa Mihajlovic aveva dichiarato che in questa parte finale del campionato avrebbe dato maggiore spazio a Sasa Lukic e a Samuel Gustafson in modo da poterli meglio valutare in vista della prossima stagione.

Il centrocampista serbo, contro il Pescara, ha trovato per la prima volta spazio nell'undici titolare del Torino ed è stato autore di una buona prestazione che ha convinto tutti. L'infortunio di Obi nei recupero della prima frazione ha poi permesso anche a Gustafson di trovare spazio per tutto un tempo, ora però lo svedese attende che gli venga dato lo spazio che ancora non ha avuto dal primo minuto.