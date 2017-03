Lyanco, prossimo difensore del Torino, parla a UOL Sports in vista del suo prossimo arrivo in Italia: "Ci sarà una fase di adattamento: nuovo paese, nuova lingua, nuovi compagni. Sarà rapida e poi vorrò da subito aiutare i miei nuovi compagni. La Juventus? Mi voleva, poi è arrivato il Torino. Giocarci contro, nel clasico, sarà bello e importante. Il Toro ha comprato i miei diritti e sono contento, non vedo l'ora di iniziare. La decisione di andar via è stata dura, lascio amici, la mia terra, ma sono pronto per la nuova avventura".