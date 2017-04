Prima un assaggio delle proprie qualità tecniche offerto ai tifosi presenti all'allenamento alla Sisport, con tanto di gol di tacco che non è certo passato inosservato, poi un messaggio postato su Facebook in cui esprime la propria gioia per aver scelto il Torino.

La prima settimana in granata di Lyanco è andata meglio di quanto lo stesso difensore immaginava: il brasiliano si sta integrando al meglio nella sua nuova città e nella sua nuova squadra tanto che sui propri profili social ha anche scritto: "Mi sto sentendo a casa. Sono arrivato in Italia da una settimana e sono molto felice per l’accoglienza che ho ricevuto da parte di tutti, Torino FC, giocatori, tifosi e tutto il popolo italiano. Spero di poter presto di tornare in campo #forzatoro". Ora non resta che aspettare l'inizio della prossima stagione per vederlo finalmente in campo con la maglia granata.