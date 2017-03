In vista della prossima stagione, considerate le difficoltà nel riscattare Hart dal Manchester City, il Torino sta valutando come sostituire il portiere inglese. Una delle alternative al vaglio della società granata è il portiere della Lazio Federico Marchetti.

Le qualità dell'estremo difensore non sono in discussione ma al Torino l'affarre converrebbe anche per un ulteriore motivo: Marchetti è cresciuto calcisticamente proprio nel club granata che ha lasciato dopo il fallimento della società nel 2005, per questo motivo non occuperebbe nessun posto nella lista del ventuno calciatori over 21, non cresciuti nel proprio vivaio, iscrivibili al campionato.