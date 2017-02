Da ieri Josef Martinez è un nuovo calciatore dell'Atlanta United. Il club statunitense e il Torino hanno ufficializzato il trasferimento dell'attaccante in prestito con obbligo di riscatto dell'attaccante fissato a 5 milioni di dollari. Ma perché il Torino ha preferito cedere il proprio numero 17 con la formula del prestito con obbligo anziché subito a titolo definitivo? La risposta è nel passaporto di Martinez.

Secondo il regolamento ogni squadra italiana può acquistare dall'estero un massimo di due giocatori extracomunitari a stagione, a patto che ne venda a titolo definitivo altrettanti a squadre straniere, o che li svincoli o ancora che questi entrino in possesso di un passaporto comunitario. Con gli acquisti del serbo Lukic dal Partizan Belgrado e del brasiliano Carlao dall'APOEL Nicosia (resi possibili dal fatto che Boyé ha acquisito il passaporto comunitario e che Pryyma si è svincolato a parametro zero) il Torino per questa stagione ha occupato i due slot disponibili. Vendendo il venezuelano Martinez a titolo definitivo all'Atlanta United la prossima estate, il Torino avrà quindi l'opportunità di acquistare dall'estero un altro calciatore extracomunitario: un'opportunità che non avrebbe avuto se lo avesse ceduto ora.