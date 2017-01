Sulla scrivania di Urbano Cairo è una nuova richiesta di informazioni per quanto riguarda Josef Martinez. Dopo gli interessamenti da parte di Amburgo, Genk, Club Brugge, Newcastle, Trabzonspor e alcuni club statunitensi, ora, secondo quanto riportato da Toro.it, per l'attaccante venezuelano si è fatto avanti anche il Flamengo.

Per il momento quella della società brasiliana sarebbe solamente una richiesta di informazioni, non una vera offerta, ma è un altro segnale del fatto che Martinez possa presto lasciare il Torino.