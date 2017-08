In questi ultimi giorni di trattative, di acquisti e di cessioni, il presidente del Torino Urbano Cairo dovrà vedersela anche con il caso Maxi Lopez. Secondo quanto riportato da Toro.it, l'attaccante, che da quando la squadra di Sinisa Mihajlovic ha iniziato a preparare la nuova stagione è stato di fatto messo fuori rosa (non è nemmeno stato convocato per i ritiri estivi), si è rivolto al Collegio Arbitrale per richiedere il reintegro in squadra.



L'argentino finora ha rifiutato tutte le proposte avute per cambiare squadra: non vuole cambiare squadra ma, soprattutto, non vuole cambiare città considerando la vicinanza tra Torino e Milano, il luogo dove vivono i suoi figli con l'ex moglie Wanda Nara.