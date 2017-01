Per Maxi Lopez non è di certo un bel momento: escluso da Mihajlovic dall'elenco dei convocati nelle ultime due partite e al centro di un vero e proprio caso a causa dei suoi chili di troppo. Eppure, nonostante al momento sia ai margini del Torino, salvo clamorosi colpi di scena dell'ultima ora dovrebbe restare almeno fino a fine stagione in granata.

Negli scorsi giorni si sono inseguite varie voci di mercato sul futuro dell'argentino, con diversi club sia italiani che stranieri che hanno richiesto informazioni al Torino, alla fine dovrebbe però prevalare la volontà del giocatore di non allontanarsi dal Piemonte per poter stare vicino ai propri figli che, come noto, vivono a Milano insieme alla madre: Wanda Nara.