Dopo aver provato il 4-2-3-1 contro il Cagliari, Sinisa Mihajlovic sabato contro il Crotone potrebbe sperimentare un nuovo modulo per il suo Torino: il 4-3-1-2. Ljajic agirebbe nuovamente da trequartista mentre in attacco Maxi Lopez affiancherebbe dal primo minuto Belotti.

La formazione granata era già scesa in campo con questo modulo a Pescara, in quell'occasione però gli interpreti erano completamente differente: Aramu giocò alle spalle della coppia Martinez-Boyé, sabato sarebbe invece la prima volta che Ljajic, Belotti e Maxi Lopez giocherebbero insieme dal primo minuto.