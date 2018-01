Così il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato a Sky Sport al termine della gara vinta dai suoi contro il Benevento: "Ho la sensazione che dobbiamo migliorare a leggere il momento della gara. Sull'1-0 abbiamo concesso troppo a volte anche per troppa generosità. Siamo un po' istintivi, bisogna migliorare in diversi aspetti, altrimenti rischiamo di gettar via dei risultati. Il Var credo sia una cosa veramente buona, ci sono meno margini di errore, è più difficile sbagliare. Ci è capitato spesso di fare belle manovre, poi c'è quel momento in cui bisogna continuare a giocare e fare le cose con ordine, poi ci disuniamo e ci rilassiamo".