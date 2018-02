Walter Mazzarri, allenatore del Torino, parla ai microfoni di SkySport dopo l'1-1 con la Sampdoria: "L'espulsione? Eravamo già in 10 e mi sono arrabbiato per un colpo alla testa preso da De Silvestri. L'arbitro ha fatto continuare il gioco, con la Sampdoria che è entrata in area di rigore. Il fischio dell'arbitro è arrivato solo sulla nostra ripartenza. Volevo solo segnalare al quarto uomo quello che stava succedendo.



Per quanto riguarda la partita, abbiamo fatto una grande prestazione sul piano del gioco, contro una Samp che è fra le migliori in questo contesto. Dispiace aver preso un solo punto. Questi ragazzi in quattro gare che lavorano con me giocano come se fossero alla playstation. Li ringrazio per la loro disponibilità. Tutto è perfettibile, ma possiamo fare meglio.



Comunque dobbiamo crescere in cattiveria e cinismo per capitalizzare le tante occasioni che abbiamo creato. Niang? E' giusto che i calciatori si arrabbino al momento della sostituzione. Era stanco e avevo Belotti in panchina che ha creato almeno un paio di occasioni. Andrea ha fatto bene, deve tornare in condizione. Per certi versi mi ricorda il primo Cavani anche se Edinson forse era più dinamico. Per carattere però si somigliano molto".