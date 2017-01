Mercoledì pomeriggio il Torino affronterà in amichevole il Monza. In vista della ripresa del campionato (domenica la squadra di Mihajlovic sarà impegnata sul campo del Sassuolo), la società granata ha organizzato una partita contro la formazione lombarda, che milita nel campionato di serie D, per far ritrovare il ritmo partita a Vives e compagni dopo la pausa natalizia.

Torino-Monza si giocherà alla Sisport: calcio d'inizio del match fissato per le ore 15.