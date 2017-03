Dopo la sconfitta del suo Torino contro la Lazio, Sinisa Mihajlovic ha parlato a Premium Sport: "Partita intensa e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Dopo aver subito gol siamo stati bravi a pareggiarla. Purtroppo però abbiamo sprecato un po' troppo. Poi la prodezza di Keita ha cambiato la gara. Nulla da dire perché la Lazio è più forte di noi. In casa facciamo un campionato, in trasferta ne facciamo un altro e se vinciamo solo due gare un motivo ci sarà. Maxi Lopez? Quando è in forma è un giocatore importante, ma lo abbiamo perso per questo motivo per molto tempo. Troppi gol subiti? Sì, è un problema. Siamo una squadra però costruita per attaccare, non intendo cambiare modulo. I ragazzi danno il massimo, ma i gol li prendiamo. C'è poco da fare. Belotti? Quando non gira lui è un problema. Fortunatamente quest'anno sta girando".