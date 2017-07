Ventotto gol in serie A direttamente su calcio di punizione, tre dei quali nella stessa partita (Lazio-Sampdoria del 1998. Prima di appendere gli scarpini al chiodo Sinisa Mihajlovic era uno dei più grandi specialisti dei calci piazzati, undici anni dopo il suo sinistro è ancora caldo: per il piede mancino dell'allenatore serbo il tempo sembra non essere passata, se ne sono accorti anche Salvatore Sirigu, Vanja Milinkovic-Savic, Andrea Zaccagno e Salvador Ichazo. Durante l'allenamento del Torino a Bormio di questo pomeriggio, il tecnico granata è tornato a cimentarsi con le punizioni, mettendo alla prova le abilità dei suoi quattro portieri. Guardando Mihajlovic calciare le punizioni in allenamento, quello che sembra certo è che ancora oggi il serbo saprebbe fare gol.