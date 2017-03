L'allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Lazio: "Domani affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato, che sta lottando per un posto in Champions League. Mi aspetto di vedere un bel Toro che riparte dai progressi fatti nelle ultime sfide.



Faccio i complimenti ad Inzaghi per il bel lavoro che sta svolgendo. E' una squadra con molta qualità, che può sia fare la partita che giocare in ripartenza. In questo campionato abbiamo sempre faticato fuori casa e sarebbe bello invertire la tendenza domani anche se sappiamo che sarà una sfida difficile. Se giochiamo da Toro siamo però consapevoli che possiamo metterli in difficoltà.



Iturbe? Quando è arrivato non era nelle migliori condizioni fisiche. Ora sta decisamente meglio. So quello che mi può dare perchè ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti. Per me è importante che scenda in campo sereno e mostri le sue qualità. Per quanto riguarda la nostra stagione i nostri obiettivi restano i soliti: fare più punti rispetto all'andata e il record di punti da quando se ne assegnano 3 per la vittoria.



Penso che ogni giocatore deve trovare le motivazioni giuste in ogni match: io davo il massimo quando c’erano gare importanti, perché mi piaceva. Quando invece c’erano squadre di livello inferiore, le affrontavo con meno concentrazione. Noi non possiamo permetterci questo: se facciamo così le perdiamo tutte, dobbiamo sempre essere al 110%. Dobbiamo cercare di fare il massimo e fare bene: non sempre ci riusciamo, magari per merito degli avversari, raramente per approccio sbagliato. Ma i conti facciamoli alla fine, perché con tanti cambiamenti e difficoltà abbiamo fatto una delle migliori stagioni del Torino: penso che alla fine per i punti che faremo, punti in classifica e giovani lanciati credo che alla fine sarà una stagione positiva.



Immobile e Belotti sono due ottimi centravanti, ma mi tengo stretto il Gallo che è il migliore. Il modulo che stiamo adottando credo valorizzi piùle caratteristiche di Belotti. Con loro due in avanti avremmo dovuto anche cambiare sistema di gioco.



Mihajlovic ha anche scherzato sul finale polemico di Juventus-Milan, partita alla quale ha assistito dalla tribuna: "Sono andato a vedere Juve-Milan perché c'erano alcune cose che m'interessavano dal punto di vista tattico. Bello stadio, non sembra nemmeno di essere in Italia, si mangia bene. La Juve meritava comunque di vincere, Donnarumma ha fatto una grandissima partita, ma com'è finita? Io esco sempre 10' prima quando sono spettatore... C'era rigore? Chi ha segnato, Bonucci? Ah no, lui ha fatto gol nella partita prima. Non ho letto niente, io leggo solo le pagine che riguardano il Toro. Che sono poche...".