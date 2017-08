Domani contro il Sassuolo il Torino farà il proprio esordio in campionato davanti ai suoi tifosi. L'allenatore granata Sinisa Mihajlovic ha presentato la partita in conferenza stampa. L'allenatore è prima di tutto tornato sulla partita contro il Bologna di una settimana fa. “Contro il Bologna sono emerse tante cose positiva, ma è stato evidente perché non abbiamo vinto. Mi è piaciuto l'approccio alla gara, l'atteggiamento, la personalità e la sicurezza nel palleggio. Abbiamo comandato il gioco ma nel secondo tempo il possesso palla è sembrato lento e prevedibile. Loro si sono chiusi a metà campo e a noi è mancata la furia agonistica che permette di mettere all'angolo e al tappeto l'avversario.Stiamo lavorando per diventae una squadra forte e matura".



Mihajlovic ha poi parlato del Sassuolo. "Il Sassuolo ha cambiato molto ma ha una mentalità ben definita. Sono pericolosi sulle palle inattive, hanno qualità davanti e sono tosti in difesa e a centrocampo. Domani però vogliamo vincere per inizare la stagione con tre punti in casa. L'anno scorso il Grande Torino è stato il nostro punto di forza ma se vogliamo lottare per l'Europa dobbiamo migliorare l'andamento anche fuori casa. Ma è assurdo fare calcoli ora, alla seconda giornata".



Su Belotti. "È tranquillo, ma queste chiaccherare su di lui sicuramente lo condizionano a livello inconscio. Con il Bologna ha fatto forse la peggior partita da quando alleno il Toro, ma in settimana ho rivisto in vecchio Gallo: conentranto e attendo. Si è impegnato molto, abbiamo parlato e sono convinto che domani farò una grande gara. Sono convinto che alla fine resterà al Toro. Se dovesse arrivare un'offerta bisognerà capire cosa vorà fare lui ma penso che ad oggi l'offerta non è arrivata, in questa sessione di mercato non arriverà più".



Sul mercato: "Sappiamo tutti che ci serve un esterno, con il nostro modo di giocare servono quattro esterni e noi ne abbiamo tre. Vogliamo un titolare, non un giocatore qualsiasi, abbiamo qualche nome in mente. Boyé? Resta, lo vedo migliorato. Se Gustafson andrà via forse prenderemo qualcuno in mezzo e anche in difesa forse arriverà un centrale. Ma quello fondamentale è l'esterno".



Mihajlovic ha poi parlato della formazione che scenderà in campo con il Sassuolo. "Rincon domani giocherà e penso che giocherà anche Barreca. A sinistra ci serve un giocatore più veloce visto che ci sarà Berardi. Acquah? È un giocatore importante, ho detto alla società di non venderlo. È importante per noi, gli allungheremo il contratto, lui sta bene qui. Quando tornerà Baselli avrà quattro titolari a centrocampo più Valdifiori".



Infine su Cassano. "Non credo lo allenerò, in passato c'è stata questa possibilità ma alla fine non ci siamo mai incontrati. Lo stimo molto come giocatore e anche come persone: ha cuore e attributi. Un adeddoto? Lui era alla Sampdoria, io alla Fiorentina, lo feci marcare a uomo a tutto campo, lui mi ha detto che gli ho rotto le palle, che il marcatore lo seguiva pure in bagno. Di recente ci siamo visti a Genova, ci siamo salutati, è sempre un piacere".