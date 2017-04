Vigilia di Torino-Crotone e, come da consuetudine, Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa la partita della sua squadra. "La squadra sta attraversando un buon momento fisico e mentale - ha dichiarato l'allenatore granata - abbiamo vinto a Cagliari ma quella vittoria avrebbe un significato minore se domani non vinciamo. Se c'è una squadra che sarebbe da evitare oggi è il Crotone, perché ha grandissime motivazioni. Domani verranno qua con la bava alla bocca per fare punti, ma anche noi abbiamo i nostri obiettivi tra cui quello di mantenere la propria porta inviolata. Domani ci vuole massimo rabbia e voglia di vincere, perché loro ne avranno tanto. Non basterà la qualità, l'Inter ne sa qualcosa. Il Crotone merita di essere tornato in corsa per la lotta alla salvezza. Domani mi interessa l'atteggiamento".



Il tecnico granata ha poi parlato del neo acquisto Milinkovic-Savic che da questa settimana si allena alla Sisport ai suoi nuovi compagni. "Milinkovic-Savic è sicuramente un portiere che riempie la porta, ha grande personalità. Sicuramente deve migliorare ma ha tanti margini di miglioramento. Ringrazio la società che è riuscita a portare sia lui che Lyanco con qualche mese di anticipo perché questo tempo sarà importante per loro, così possono iniziare ad ambientarsi, conoscere anche il loro allenatore rompipalle che gli chiederà molto. Sicuramente, così come Lyanco, Milinkovic-Savic può diventare un giocatore importante per il Torino".



Mihajlovic ha poi parlato di Belotti e del futuro di Hart. "Belotti? Penso che dovrebbe essere più protetto dagli arbitri. Vedo in tutte le partite che i difensori gli saltano addosso e non fischiano i falli. Se lo menano è perché sta diventando forte, è anche fortunato che non ci sono più i difensori di una volta, se avesse trovato me contro avrei fatto di peggio. Lui non è un attaccante cattivo, subisce molti falli ma non tutti gli vengono fischiati. Dovrebbe essere maggiormente tutelato. Il futuro di Hart? Certamente siamo tutti contenti di Joe, siamo però consapevoli che non possiamo comprarlo, al massimo possiamo prenderlo in prestito. Bisogna però capire se il City vorrà di nuovo cederlo in prestito e poi bisognerà capire se anche lui vorrà restare un altro anno in prestito. Per noi il prestito può andare bene. Una decisione va presa in fretta per programmare il futuro".



Mihajlovic ha poi parlato del suo futuro e di quello della squadra. "Sicuramente stiamo attraversando un buon momento di forma fisica e mentale, anche se dobbiamo migliorare diversi aspetti. Sarebbe bello a fine anno fare gol più della Juve, fare record di punti, avere Belotti capocannoniere, tenere la porta inviolata. L'anno prossimo, se dovessimo continuare insieme, facendo anche una buona compagna acquisti, si cercherà di fare meglio. Io sono contentissimo di restare qua e spero di restarci per altri dieci anni. Se uso il "se" è perché nel calcio può succedere di tutto, il mio lavoro è legato ai risultati. Dico "se sarò ancora qua" solo per questo, perché noi allenatori viviamo alla giornata. Trapattoni dice che ci sono allenatori esonerati e allenatori che verranno esonerati, ho detto "se sarò ancora qua" solo per questo. Io qua mi trovo molto bene, i tifosi e i giocatori mi vogliono bene per cui vorrei restare qua".



Infine una battuta su Davide Nicola, ora allenatore del Crotone ma tifoso ed ex calciatore del Torino. "Davide Nicola? C'è una sua foto alla Sisport nella sala massaggi. Come allenatore non lo conosco bene ma credo sia un tecnico preparato perché non era facile allenare il Crotone appena salito in serie A. Il Crotone merita di essere tornato in corsa per la salvezza, si vede che è un allenatore di carattere. Lo rispetto molto. Però i punti per la salvezza se li cercheranno da altre parti".