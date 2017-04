Alla vigilia di Cagliari-Torino, Sinisa Mihajlovic ha presentato la partita di domani pomeriggio al Sant'Elia. "Sarà una bella partita. Le partite da qua a fine stagione non potranno modificare più di tanto la nostra classifica anche se noi vogliamo arrivare almeno noni. Queste partite ci serviranno per avere la spinta in vista della prossima stagione, vorrei vedere lo stesso Toro sia in casa che fuori. Questa partita per me è importantissima proprio per questo motivo: voglio vedere lo stesso Toro che vedo in casa. Nella prossima stagione non possiamo poi ricominciare da capo, dobbiamo continuare il lavoro che abbiamo iniziato quest'anno. Quest'anno mi avete sentito dire che non voglio vedere "partite da mezzeseghe" o cose simili, ma non dico queste cose perché voglio fare il sergente, ma perché voglio che il Toro acquisisca completamente il suo DNA, quando vedremo le stesse partite sia in casa che fuori non mi sentirete più dire queste cose".



Mihajlovic ha poi parlato di Carlao che domani potrebbe esordire con la maglia granata: "Carlao sta bene, se non sarà domani il suo debutto sarà la prossima settimana. Voglio vedere quello che mi può dare anche in vista della prossima stagione. Se dovesse giocare domani vediamo quanti minuti ha nelle gambe. Volevo farlo giocare anche prima ma poi si è infortunato. Sono convinto che farà bene".



Il tecnico granata ha poi parlato di un possibile cambio di modulo. "Il modulo con il trequartista è un'opzione che ho in mente, ma forse è ancora troppo presto. Però è un'opzione che useremo, forse a partita in corsa, per vedere anche Ljajic nella posizione da trequartista e vedere anche Maxi Lopez e Boyé in un modulo diverso. "Ljajic si è sempre espresso bene nel ruolo di trequartista".



Infine Mihajlovic ha parlato di Belotti. "Belotti sicuramente piace a tutti, piace a me e anche ai tifosi. Contro l'Udinese sapete cos'è la cosa che mi è piaciuta di lui? Non il gol, ma il fatto che dopo aver realizzato il gol del pari e essere tornato in testa alla classifica cannonieri non ha perso tempo a esultare ma ha preso il pallone e l'ha riportato in fretta a centrocampo perché voleva vincere la partita. Belotti non è un giocatore di quest'epoca. Se rimane o no dipende da tante cose, lui si trova bene e vorrebbe anche rimanere. Io spero che rimanga almeno finché ci sarò io. Non so però dire cosa succederà a fine stagione, se rimarrà o no. Il presidente si è già espresso, se arriva un'offerta da 100 milioni poi toccherà a Belotti decidere".