Il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in extremis a Benevento: "Sono contento per il risultato, meno per la prestazione. Il calcio è fatto di episodi e oggi sono andati a nostro favore. Capisco la delusione del Benevento che non meritava di perdere, ma non abbiamo rubato nulla. Abbiamo rischiato cercando la vittoria, dovevamo essere più equilibrati. Per lottare per l'Europa dobbiamo ritrovare la ferocia che abbiamo in casa e che fuori manca. Penso che l'anno scorso queste partite le avremmo perse. Ci godiamo questa vittoria importante, poi inizieremo a preparare tre partite in sette giorni.



Sirigu? L'abbiamo preso perché sappiamo che è un ottimo portiere, sta facendo quello che mi aspetto da lui.



Quando troviamo squadre chiuse bisogna giocare la palla più velocemente visto che abbiamo qualità in avanti. Niang non si può giudicare perché è alla prima partita coi compagni, deve trovare la forma e l'intesa. Quando sarà al top sarà diverso. Anche Belotti oggi è stato in ombra, durante la settimana è stato male. Queste partite sono difficili in un campo difficile.



Sirigu è un ottimo portiere, N'Koulou ha qualità. Rincon lo conosciamo bene e sa dettare i tempi. La squadra è migliorata, ma dobbiamo migliorare ancora tanta. Queste vittorie, però, danno fiducia e sono un segnale positivo soprattutto dopo la sosta. Bene il risultato, meno per la prestazione. Sono comunque punti pesanti".