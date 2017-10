Che Sinisa Mihajlovic non sia mai stato un fan di Umar Sadiq non è un mistero, nonostante ciò nelle ultime partite, non potendo contare sull'infortunato Andrea Belotti, ha comunque dato fiducia al giovane nigeriano, senza prendere nemmeno in considerazioni soluzioni alternative a quelle dell'attaccante ex Roma. Almeno fino all'intervallo di Fiorentina-Torino. Troppo brutto il primo tempo del numero 99 granata per non porre rimedio: è così che dal 1' del secondo tempo l'attaccante centrale lo ha fatto M'Baye Niang, mentre Sadiq è tornato ad accomodarsi in panchina lasciando spazio a Alejandro Berenguer.



Una bocciatura, quella di Mihajlovic, che potrebbe anche essere definitiva: se il tecnico serbo dovesse continuare a sedere sulla panchina del Torino (cosa tutt'altro che scontata al momento) non è da escludere un ritorno alla Roma a gennaio da parte di Sadiq. Con Mihajlovic allenatore difficilmente il nigeriano troverà ancora spazio in campo.