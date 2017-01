Al termine di Milan-Torino il tecnico granata Sinisa Mihajlovic è intervenuto a Rai Sport: "Possiamo solo recitare il mea culpa perchè come al solito ci siamo suicidati. Nel secondo tempo c'è venuto il braccino corto, ci siamo abbassati troppo e abbiamo subito due gol. In due gare col Milan abbiamo perso senza essere inferiori a loro. La Coppa Italia serviva in tutto. Ci tenevamo molto e ci spiace. Abbiamo rovinato in tre minuti tutto quello di buono fatto. C'è mancata la personalità, ci hanno pressato e abbiamo fatto male in questi dieci minuti. Quando siamo andati in svantaggio abbiamo ripreso a giocare. Sicuramente è brutto perdere così, speriamo ci serva da lezione per lunedì. Se guardiamo la partita di oggi, ci manca un po' di personalità e saper gestire le gare. Bisogna dimostrarlo in campo. Nei primi 20 minuti della ripresa eravamo praticamente nella nostra metà campo. Dovevamo continuare come nel primo tempo. Abbiamo dominato il primo tempo e dovevamo chiuderla, ma purtroppo abbiamo sbagliato troppe ripartenze. Quando ti capitano le occasioni, come col Sassuolo, si doveva chiudere la gara. Iturbe ha fatto una buona gara nel primo tempo, poi sappiamo che gli manca il ritmo partita. Non è ancora entrato nei nostri schemi ma ci può dare una grossa mano. Deve ritrovare la spensieratezza, la voglia di rischiare e la voglia di giocare senza essere messo sotto processo ogni partita. Quando conoscerà gli schemi è un giocatore che ci può dare una mano".