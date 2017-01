Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Tg3 Piemonte alla vigilia della sfida con il Milan in Coppa Italia: "Per andare in Europa ci sono tante strade e una di queste è la coppa Italia. Si tratta di una competizione importante dove non basta solo fare bella figura. Nelle partite secche sinora abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti e quindi andiamo a San Siro fiduciosi, cercando di passare il turno. Sappiamo che non sarà facile ma anche che non è impossibile: noi dobbiamo solo pensare a fare bene la nostra partita. La formazione? Cambierò il meno possibile".