Al termine di Torino-Sampdoria l'allenatore granata Sinisa Mihajlovic è intervenuto a Sky Sport: "Loro hanno fatto due tiri in porta, noi venticinque. Non abbiamo giocato una brutta gara, anzi, meritavamo di vincere. Non si può dire però che le due squadre meritavano perché se c'era una squadra che doveva vincere quella doveva essere quella nostra. Prima perdevamo in trasferta e vincevamo in casa. Ora è praticamente il contrario. Giochiamo bene, ma non siamo riusciti a concretizzare la mole di gioco creata. Derby? Contro la Juve non potremo sbagliare tutte queste occasioni, loro alla prima ti puniscono. Non sarà una partita semplice, giocheremo per vincere. Il figlio di Bonucci allo stadio? Spero che lo faremo esultare la prossima settimana (ride, ndr). Modulo? Volevo provare altri sistemi anche per vedere come accadrà l'anno prossimo. Con 4-2-3-1 però ci vogliono quattro trequartisti di gamba, al momento non li abbiamo. Cairo? Con me si è sempre comportato in modo corretto, così come con Ferrero. Futuro? Abbiamo già preso due giocatori per il prossimo anno. Già la società si è mossa in anticipo, dovremo sicuramente prendere altri giocatori".