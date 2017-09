Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, ha commentato il momento della squadra a pochi giorni dal derby della Mole: sabato sera i granata sono attesi all'Allianz Stadium per la sfida contro la Juventus. Riflettori puntati sui giocatori più talentuosi delle due formazioni, Adem Ljajic e Paulo Dybala, anche se l'allenatore serbo precisa ai microfoni di Sky Sport: “Ljajic non è il Torino così come Dybala non è la Juve. Quello che importa è il collettivo. Ci aspetta una partita impegnativa, è un derby in cui partiamo da svantaggiati, anche perché giochiamo in trasferta. Però nel match dello scorso anno abbiamo saputo metterli in difficoltà".