Subito dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus, Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa aveva voluto chiedere scusa ai propri tifosi. "Chiedo scusa a tutti per il risultato: ora la cosa peggiore è quella di abbattersi e perdere fiducia. Pensiamo alla prossima partita, recuperiamo le energie e andiamo avanti" aveva dichiarato il tecnico granata.



Mihajlovic però non si è voluto limitare alle scuse via giornali e tv, è così che ieri pomeriggio, pur avendo la giornata libera, ha deciso di recarsi al bar Sweet, storico luogo di ritrovo dei tifosi del Torino situato proprio di fronte allo stadio Filadelfia, dove ha incontrato i sostenitori granata presenti e si è scusato di persona per la sconfitta nel derby. Un gesto sicuramente apprezzato dal popolo granata.