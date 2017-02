Alla vigilia di Fiorentina-Torino, Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa la partita del Franchi di domani sera. "Ho letto in questi giorni tante cose brutte sul Torino sui giornali. Sembra che all’improvviso qui a livello di società e di squadra ci siano solo macerie. Ma non si deve esagerare. È vero, stiamo avendo una flessione di risultati, ma la squadra è in ripresa e sono sicuro che riuscirà a riunire punti e prestazioni. Questa resterà una delle migliori stagioni da quando ci sono i tre punti a vittoria, siamo a +4 rispetto all’anno scorso e vogliamo fare molti più punti. Questa squadra è costruita per attaccare, in tutte le gare, abbiamo delle caratteristiche positive sulle quali insistere, senza paura o tornare indietro. Noi continueremo a lavorare giornata dopo giornata, fino all’ultimo, per correggere i nostri difetti: ma volevo sottolineare che squadra o società sono un corpo unico, non ci sono divisioni. Il Toro deve essere ambizioso, i tifosi sono grandi e la stampa ha diritto di giudicare: ma le guerre personali, tutti i giorni, non hanno senso. Poi i conti li faremo alla fine, e sono sicuro che saranno positivi anche senza Europa: tra giovani lanciati, punti e prestazioni“.



Il tecnico ha poi analizzato la squadra viola: "Affrontiamo una squadra che ha subito un brutto colpo, a causa di un black out, cosa che noi conosciamo molto bene. Ma non dobbiamo pensare che saranno in crisi: saranno arrabbiati e avranno voglia di rivalsa anche rispetto al girone d’andata. Dobbiamo cercare di fare la nostra gara, l’abbiamo preparata bene, ma abbiamo i nostri problemi: in attacco stiamo bene, a centrocampo e difesa invece mancano diversi giocatori. Cercheremo di dare il massimo per portare a casa un risultato positivo. Mi aspetto una partita dove dovremo stare attenti alla fase difensiva visto che loro hanno un potenziale offensivo enorme. Dobbiamo sfruttare le occasioni che creeremo. Hanno qualità, sono forti. Hanno Bernardeschi e Chiesa che tutte le volte che lo vedo mi sembra uguale al padre, per come si muove, come corre e come calcia. È una squadra molto forte in avanti, per cui occorrerà una grande fase difensiva, per tutti i giocatori: hanno anche qualche lacuna dietro, e noi dobbiamo sfruttare questi loro difetti come noi proveremo a sfruttare i nostri".



Mihajlovic ha poi commentato l'esonero di Ranieri al Leicester: “È una vergogna. Devono allenare senza allenatore, ora; perché non è possibile una cosa del genere. Anche gli inglesi si stanno italianizzando: non c’è riconoscenza nel calcio; Claudio è un mio amico, e una brava persona: un grande allenatore che non si merita una cosa del genere. Mi spiace molto, quando si riesce a esonerare uno come lui al quale andrebbe dedicata una statua, allora c’è poco da dire“.



Infine il tecnico granata ha parlato del proprio futuro: “Io ho voglia di Toro, come l’ho avuta il primo giorno. Cerco sempre di dare il massimo, al di là dei risultati positivi e negativi io vado per la mia strada, mi sveglio contento di essere qui cercando sempre di tirare fuori il massimo di ognuno dei miei giocatori. La mia voglia di lavorare c’è, e ci sarà sempre, finché farò questo lavoro che faccio con passione, al di là di tutto quello che può succedere. Sono consapevole di quello che do cercando di migliorarmi e migliorarci“.