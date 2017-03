Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, parla a Premium Sport dopo il pareggio con l'Inter: "E' stata una bella partita. Spirito giusto, che piace a me e piace ai tifosi. Meritavamo di più, i loro gol sono arrivati da nostri errori. Sono felice del carattere mostrato, ora dobbiamo portarlo anche fuori casa. In casa siamo un'altra squadra, se vogliamo migliorare bisogna fare meglio lontano da qui. Siamo giovani, lo faremo".



Ancora sulla partita: "Scelta sbagliata negli ultimi metri? Vero, c'è da dire che creiamo tanto, giochiamo sempre per vincere, siamo una squadra offensiva. Oggi abbiamo giocato alla pari, in casa abbiamo perso solo contro la Juventus".



Per il definitivo salto di qualità: "Dobbiamo acquistare non tanto per il gusto di farlo. Siamo più in difficoltà dietro in questo momento. Finiamo questa stagione, poi programmeremo la prossima. Sappiamo bene dove migliorare".



Su Zappacosta: "Miglior terzino italiano? I miei sono i più forti di tutti. E' cresciuto molto, migliorato molto anche in fase difensiva. E' diventato un giocatore completo".