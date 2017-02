Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa la partita di domani pomeriggio del suo Torino contro l'Empoli. Il tecnico granata ha esordito parlato della campagna acquisti che si è da poco conclusa: “Il mercato di gennaio non è mai semplici, i giocatori che si possono prendere sono scommesse o giocatori da recuperare. Abbiamo preso due alternative, Iturbe che stiamo cercando di riportarlo ai livelli di Verona, Carlao che è stato sfortunato facendosi subito male, lo rivdremo fra qualche settimane. Poi abbiamo preso Milinkovic-Savic ma non si può considerare un rinforzo per gennaio. Sicuramente è un portiere con grandi prospettive, ha grandi personalità e anche un po' matto, ma per un portiere è anche giusto così. Skorupski? Sicuramente ora è più pronto di lui giocando da più tempo. Però con il carattere che ha penso che possa essere anche subito titolare. Il paragone con Donnarumma? Credo che si possa fare dal punto di vista fisico. Donnarumma è più giovane, un portiere di sicuro valore che sarà per vent'anni il portiere della nazionale. Milinkovic Savic ha il fisico da wrestler, se in campo ci dovesse essere qualche battibecco ci metteremo tutti vicino a lui”



Mihajlovic ha poi parlato dell'Empoli. “L'Empoli è una squadra collaudata che da anni gioca nello stesso modo. Noi sappiamo che giocando da Toro abbiamo la possibilità di portare a casa il risultato. Il nostro compito ora è quello di riprendere il cammino del miglior Toro del girone di andata. Questa e la prossima sono due partite che possono permetterci di migliorare la classifica”.



“Noi dobbiamo sempre fare la nostra partita, dobbiamo andara a Empoli per cercare di vincere e non di non perdere. Durante gli allenamenti si vede che la squadra è più aggressiva, vedremo se anche in campo durante la partita ci riusceremo. I giocatori si sono accorti che giocando così riusciamo ad essere più brillanti”.



Il tecnico è poi tornato sul mercato. “La società ha fatto quello che ha potuto e che ha ritenuto di fare. Il mercato non ha cambiato la nosta dimensione, il Toro ha una buona rosa e oggi si ritrova subito dopo le big. Noi non ci arrendiamo, cercheremo di prendere le squadre che sono davanti a noi ma senza illudere nessuno, noi cerchiamo sempre di migliorarci, ma i miglioramenti non sono infiniti”.



“Se il presidente dice qualcosa a proposito della tattica e perché prima ne ho parlato io. Noi dobbiamo essere aggressivi in tutte le parti del campo”.



Sui giovani Lukic e Gustafson e sul caso Maxi Lopez Mihajlovic si è espresso così. “Di sicuro nelle prossime settimane ci sarà spazio anche per i giovani. Maxi Lopez? Io non ho chiuso le porte in faccia a nessuno, ma per giocare nelle mie squadre bisogna rispettare certe regole. Io gli avevo detto che avrei anche cambiato il modulo per lui se si fosse messo in forma ma non è servito neanche questo”.



“Castan? Ha avuto la sfortuna di farsi male adesso ma durante gli allenamenti l'ho visto molto concentrato e molto voglioso. È un giocatore di grande personalità che in campo sa farsi sentire”: