A Radio Rai ha parlato Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, dopo il successo con l'Udinese: "A noi non piace vincere facile, ci piace soffrire fino all'ultimo. Abbiamo rischiato di pareggiarla, dovevamo chiuderla già nel primo tempo, abbiamo sprecato tanto. Ci godiamo questa vittoria e questa bella classifica in vista del derby. Dovevamo migliorare il nostro rendimento fuori casa rispetto all'anno scorso e lo stiamo facendo. Era una partita doppiamente importante, per la classifica e per prepararci alla sfida contro la Juve nella maniera migliore".