Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, ha parlato a Rai Sport dopo il pareggio contro il Verona: "Una partita assurda, incredibile. Due punti persi in malo modo, potevamo vincerla in modo largo ed invece abbiamo pareggiato. Quando sei più forte del tuo avversario devi essere consapevole e il gol prima o poi arriva, lo abbiamo fatto nel primo tempo, ma non nel secondo. Siamo rimasti in dieci e non l'abbiamo gestita bene".



DA BELOTTI AL VAR - "Belotti? Ha un problema al ginocchio, vediamo ma è ancora presto. Quelle nel finale erano tutte e due decisioni giuste, non c'era fuorigioco e c'era rigore. Var? Purtroppo noi non siamo fortunati con il Var, in due-tre occasioni non l'hanno utilizzato ed erano quattro punti in più. È una cosa positiva, se si utilizza nel modo giusto va bene, nel bene o nel male va bene così. Niang? Sta migliorando, al di là del gol, ha fatto la sua partita. Presto tornerà alla forma fisica migliore".