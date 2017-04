"Ljajic stando al centro dietro le punte rende di più". Così si era espresso domenica, al termine di Torino-Udinese, Sinisa Mihajlovic parlando della posizione in campo del suo numero 10. Finora, l'attaccante serbo, salvo qualche spezzone di partita, ha sempre giocate come esterno sinistro ma in questo finale di campionato il suo ruolo potrebbe anche cambiare.

Mihajlovic sta infatti valutando di accantonare il 4-3-3 per passare al 4-3-1-2 o al 4-2-3-1: l'eventuale cambio di modulo, che potrebbe essere fatto già a partire da domenica prossima contro il Cagliari, consentirebbe a Ljajic di accentrare la propria posizione in campo e di giocare da trequartista e non da attaccante esterno.